Елена Синица
Пермякам предложили поучаствовать в опросе по благоустройству Андроновских прудов
Голосование продлится до 24 января
Жители Перми могут принять участие в онлайн-опросе по благоустройству Андроновских прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В этом году планируется разработать концепцию благоустройства территории парка у Андроновских прудов, там должно появиться общественное пространство. Пермяки смогут выбрать варианты покрытия для пешеходных зон, планировочных решений, а также то, чем обустроить зоны: беседками, детскими интерактивными площадками и т.д.
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