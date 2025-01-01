Елена Синица

Пермякам предложили поучаствовать в опросе по благоустройству Андроновских прудов

Голосование продлится до 24 января

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Андроновские пруды

  Администрация Перми

Жители Перми могут принять участие в онлайн-опросе по благоустройству Андроновских прудов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году планируется разработать концепцию благоустройства территории парка у Андроновских прудов, там должно появиться общественное пространство. Пермяки смогут выбрать варианты покрытия для пешеходных зон, планировочных решений, а также то, чем обустроить зоны: беседками, детскими интерактивными площадками и т.д.

Голосование продлится до 24 января. Свой голос можно оставить либо на «Госуслугах» по ссылке, либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что проект строительства общежития РЖД в Перми получил одобрение экспертизы.

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