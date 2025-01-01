Алёна Бронникова Более 820 молодых семей в Прикамье получили сертификаты на жильё На поддержку из краевого бюджета было выделено 423 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Свидетельства на улучшение жилищных условий в Прикамье по программе «Молодая семья» в этом году получили более 820 участников. По федеральной программе поддержку получили более 140 семей, по региональной — 680 семей.

«Сертификаты выдаются в рамках федеральной программы в размере 30-35% стоимости жилья и по краевой программе в размере 15% стоимости жилья. Всего на эти цели было выделено 528,8 млн руб., из них 105,8 млн — из федерального бюджета, более 423 млн руб. — из региональной казны», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пермский край стал единственным регионом в России, оказывающим поддержку по региональной жилищной программе за счёт средств краевого бюджета. Размер выплаты удваивается при рождении ребёнка в течение последующих двух лет. По федеральной программе воспользоваться льготой могут семьи, в которых возраст супругов или одного родителя не превышает 35 лет, по региональной — после достижения 35 лет, если они встали на учёт до 1 января 2019 года. Выплату можно использовать на ипотеку, покупку жилья, реконструкцию или завершение начатого строительства.

В прошлом году краевое правительство поддержало введение дополнительной выплаты для молодых семей. Власти установили 50%-ную надбавку к жилищному сертификату за рождение второго ребёнка.

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