Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Молодые семьи с детьми получат в Прикамье дополнительную помощь в улучшении жилищных условий Общая сумма поддержки жилья для молодой семьи в Перми может превысить 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В проекте бюджета Пермского края на 2025 год предусмотрены новые меры поддержки молодых семей с детьми.

Ранее региональная выплата на улучшение жилищных условий уже была увеличена с 10 до 15% от базовой стоимости жилья. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин напомнил, что было принято решение ещё увеличить эту сумму, если в семье в течение двух лет рождается ребёнок. На заседании правительства Пермского края 2 октября министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин предложил ещё одну дополнительную сумму выплат для улучшения демографической ситуации.

По его словам, в программе «Молодая семья» в настоящее время задействовано 2546 семей, объём финансирования программы на 2024 год — 748 млн руб. В текущем году уже получили жилищные сертификаты 938 молодых семей, большинство из них уже приобрели жильё. В случае рождения ребёнка в течение двух лет после получения жилищного сертификата семьи получают ещё 5% от суммы выплаты по федеральной программе, а региональная выплата составляет 100% от первоначальной суммы. В нынешнем году эту поддержку получат 150 семей.

В бюджет 2025 года закладывается ещё одна выплата: если в семье в течение трёх лет с момента улучшения жилищных условий рождается ещё один ребёнок, то эта семья получит дополнительно 50% от первоначальной суммы поддержки. Ожидается, что эту меру поддержки будет получать более 100 семей ежегодно.

Павел Фокин привёл пример расчёта выплат на улучшение жилищных условий для молодых семей. Базовая ориентировочная стоимость квартиры для трёх человек в Перми — около 5,4 млн руб., первоначальная сумма жилищного сертификата для молодой семьи — 15% от этой стоимости, то есть 806 тыс. руб.; если в течение двух лет в семье рождается ребёнок, эта семья получает ещё столько же — 806 тыс. руб.; если в течение трёх лет с момента улучшения жилищных условий рождается ещё один ребёнок, семья получает 403 тыс. руб. дополнительно. Таким образом, общая сумма поддержки одной молодой семьи в части улучшения жилищных условий может достигнуть в Перми 2 млн 15 тыс. руб.

Правительство на своём заседании поддержало дополнительную меру поддержки молодых семей, проголосовав за 50%-ную надбавку к жилищному сертификату за рождение второго ребёнка.

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