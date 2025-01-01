В Перми осудят местного жителя за покупку и ношение ружья Ему грозит до 5 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратурой Кировского района Перми утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следствие установило, что в начале января 2024 года обвиняемый, не имея разрешения на покупку, хранение и ношение огнестрельного оружия, незаконно приобрёл и хранил ружьё модели «ИЖ-5». Офицеры полиции обнаружили и изъяли данное ружьё из нелегального оборота.

За совершение указанного деяния законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на 3-5 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело уже передано в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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