Прокуратура выявила нарушения при оформлении льготных рецептов для пациентов в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Прокуратура Свердловского района Перми провела инспекцию соблюдения прав граждан на получение лекарств по льготным рецептам. В ходе проверки было выявлено, что в некоторых медицинских учреждениях района имели место нарушения в процессе оформления рецептов на льготные препараты, что нарушало права граждан на своевременное обеспечение лекарствами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по результатам проверки главврачам больниц были направлены представления. На данный момент нарушения уже устранены.

В ведомстве не уточнили, о каких конкретно нарушениях идёт речь и не указали медицинские учреждения, в которых были обнаружены проблемы, отметив лишь, что «проверка соблюдения прав граждан в данной сфере находится под постоянным контролем прокуратуры».





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