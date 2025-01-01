Фура полностью перегородила федеральную трассу Пермь — Екатеринбург Автомобили пущены в объезд Поделиться Твитнуть

фото: ФКУ «Уралуправтодор»

В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что утром 10 января на автодороге Р-242 «Пермь — Екатеринбург» на 231 км трассы произошло ДТП, из-за которого движение полностью перекрыто.

Как пишет 66.ru, участок Пермского тракта перегородила фура, которая к тому же снесла информационное табло. О причинах дорожно-транспортного происшествия пока не сообщается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В ФКУ проинформировали водителей, что возможен объезд участка федеральной трассы, где случилась авария, через поселок Арти со съездами на 183 км и 286 км автодороги Р-242.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 9 января на подъезде к п. Ачит на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» произошло ДТП с тремя пострадавшими.

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