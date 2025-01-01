Скончался работавший с пермскими театрами художник по свету Сергей Васильев Он был лауреатом «Золотой Маски» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета им.Чайковского

На 53-м году жизни 8 января скончался художник по свету Сергей Васильев. Об этом сообщили в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского, назвав его «мастером, делавшим этот мир светлее». Причина смерти не уточняется.

«Сергей сотрудничал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами, и каждая его постановка обладала особой аурой. Для нашего театра он создал световые партитуры к спектаклям «Путеводитель по балету» и «Любовь к трем апельсинам». Последний был удостоен премии «Золотая Маска», — сообщили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Сергей Васильев родился в 1972 году в Москве. Его профессиональная деятельность началась в 1996 году, когда он начал работать в осветительном цехе в «Театре на Покровке». В Перми сотрудничал с Театром-Театром («Маскарад») и Пермским театром оперы и балета.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования его родным, близким и коллегам.

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