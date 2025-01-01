Елена Синица Вечером 9 января пробки в Перми достигли 8 баллов Сильно затруднено движение на Коммунальном мосту в сторону центра города, на улицах Попова и Ленина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 9 января пробки в Перми достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

По данным сервиса, сильно затруднено движение на Коммунальном мосту в сторону центра города, на улицах Попова, Ленина, Монастырской и Пушкина. Также пробки в 8 баллов фиксируются на ш. Космонавтов и ул. Борчанинова. Серьёзный затор есть и на ул. Соликамской.

Из-за пробок по возможности стоит объезжать и улицы Героев Хасана, Стахановскую и Чкалова. Сообщают о пробках и автомобилисты, застрявшие на Комсомольском проспекте. Там ситуация осложняется из-за ДТП на перекрёстке проспекта с ул. 1-й Красноармейской.

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