В Прикамье простятся с участником СВО Александром Лысовым Он погиб ещё весной прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Алексанровского муниципального округа

В ходе спецоперации погиб Александр Лысов из Александровского муниципального округа. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Александр родился 20 сентября 1981 года. В каком статусе он служил на СВО, в муниципалитете не уточнили. Известно лишь, что он погиб 7 марта 2024 года.

С погибшим военнослужащим простятся 11 января. Церемония прощания пройдёт в ДК «Химик» с 10:00 до 12:00. Александра похоронят на кладбище п. Всеволодо-Вильва.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

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