Елена Синица Заседание по вопросу подсудности дела топ-менеджеров пермской «Телты» отложено Оно состоится 16 января Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Рассмотрение вопроса о территориальной подсудности по делу топ-менеджеров пермского завода «Телта» перенесено с 9 января на неделю. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Верховного суда Российской Федерации.

«Рассмотрение дела перенесено на 16 января, 10:00», — уточнили в суде.

В картотеке дел суда указано, что "слушание отложено вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц".

Напомним, топ-менеджеров завода обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, завод, выполняя контракт по поставке телефонных аппаратов для Минобороны, закупил их в Китае и выдал за свою продукцию, присвоив таким образом 33 млн руб.

Судят четверых: учредителя ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, заместителя гендиректора по производственным вопросам Алексея Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину и ведущего специалиста 746-го военного представительства Минобороны Алексея Пальмова.

Последний находится под подпиской о невыезде, остальные же содержатся в следственном изоляторе. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием служебного положения. Акции завода «Телта» на сумму 170 млн руб., принадлежащие Морозову, арестованы.

Ранее сообщалось, что изначально дело передавали в Таганский суд Москвы, тот в свою очередь передал его в Мещанский — гособвинение посчитало, что оспариваемые контракты подписывались в одном из департаментов Минобороны, расположенном на ул. Мясницкой, находящемся под юрисдикцией Мещанского суда.

В то же время защита настаивала на передаче дела в Пермь, так как здесь происходили все события, связанные с делом. Кроме этого, большинство свидетелей проживают в краевой столице. Позднее Мещанский суд Москвы передал вопрос о территориальной подсудности в Верховный суд РФ.

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