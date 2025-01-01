Алёна Бронникова В Пермском крае реорганизовано 139 унитарных предприятий В ряде округов продолжат работать МУП в сфере ЖКХ Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермские власти объявили о завершении реформы муниципальных и государственных унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках. Она должна была завершиться во всех регионах до 1 января 2025 года. По информации краевого минэкономразвития, Прикамье оказалось одним из шести субъектов, завершивших реформу к 1 декабря 2024 года.

В Пермском крае с 2020 года было реорганизовано 139 унитарных предприятий, из них 136 — муниципальных (МУП) и три — государственных (ГУП). По данным Пермского УФАС, большая часть работала в сферах управления жилым фондом, торговли и оказания услуг.

Из-за отсутствия конкуренции в нескольких округах унитарные предприятия в сфере ЖКХ продолжат работать. В их числе Александровский, Верещагинский, Горнозаводский, Косинский, Красновишерский и другие. В краевой столице МУП «Пермгорэлектротранс» будет и дальше обеспечивать пассажирские перевозки электротранспортом.

«Пермское УФАС продолжит контролировать деятельность МУП и ГУП. Механизм контроля предусматривает право для органа власти направить запрос на получение предварительного заключения антимонопольного органа о соответствии создания унитарного предприятия законодательству. Оно действует один год», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в случае нарушения запретов на создание или изменение деятельности унитарного предприятия ФАС имеет право выдать предупреждение. Его неисполнении может привести к иску в суд с требованием о ликвидации организации.

В мае 2022 года Пермское УФАС создало интерактивную карту реформы унитарных предприятий. База данных была сформирована на основе «дорожной карты» по реформированию МУП и ГУП.

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