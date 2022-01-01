До 2025 года в Прикамье должно быть ликвидировано 230 унитарных предприятий Отслеживать их реорганизацию теперь можно с помощью интерактивной карты реформы Поделиться Твитнуть

В Прикамье заработал проект Пермского УФАС — интерактивная карта реформы унитарных предприятий Пермского края. Это публичная база данных, сформированная на основе «дорожной карты» по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Она содержит сведения о 230 унитарных предприятиях Прикамья, позволяет найти актуальную информацию о каждом по названиям и обозначениям на карте края и предоставляет возможность через форму обратной связи направить обращения о нарушении антимонопольного законодательства со стороны предприятия.

Интерактивная карта создана для того, чтобы обеспечить открытость реформы унитарных предприятий и оперативность контроля их деятельности, отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Напомним, согласно принятому в 2019 году ФЗ № 485, в России установлен запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках в целях сокращения государственного участия в экономике и развития конкуренции. Процесс реорганизации или ликвидации унитарных предприятий должен завершиться до января 2025 года.

Интерактивная карта доступна на официальных сайтах краевого минэкономразвития и Пермского УФАС России.

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