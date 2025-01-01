Более 1,2 тысячи новых онкобольных выявлено в Пермском крае в ходе диспансеризации-2024 У 39 тысяч жителей обнаружены болезни системы кровообращения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году медицинские учреждения Перми и Пермского края провели диспансеризацию и профилактические осмотры, охватив около 1,2 млн взрослых и более 496 тыс. детей. По сравнению с предыдущим годом число участников диспансеризации выросло на 200 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Для пациентов, перенёсших COVID-19, в Прикамье была организована углублённая диспансеризация, которую прошли свыше 135 тыс. человек.

Также в 2024 году в крае началась диспансеризация, направленная на оценку репродуктивного здоровья взрослых. Её цель — выявление у граждан 18-49 лет заболеваний или состояний, способных негативно повлиять на беременность, роды и послеродовой период, а также факторов риска их развития. В рамках этой программы обследование прошли около 92 тыс. женщин и мужчин репродуктивного возраста.

В ходе диспансеризации и профилактических осмотров в 2024 году у жителей Пермского края было обнаружено 1224 случая злокачественных новообразований и 39 тыс. случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всем пациентам назначено необходимое лечение.

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