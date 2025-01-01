Алёна Бронникова Проект второго этапа строительства инфраструктуры ОЭЗ «Пермь» прошёл экспертизу Он включает в себя создание инженерных сетей и транспортной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Проектная документация на второй этап строительства объектов инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Пермь» 27 декабря получила положительное заключение государственной экспертизы. Во второй этап работ вошли создание транспортной инфраструктуры, а также внутренних инженерных сетей и иные технологические присоединения к внешним инженерным сетям.

Согласно информации, опубликованной в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации, застройщиком выступает АО «Управляющая компания «ОЭЗ ПЕРМЬ». Проект подготовлен организациями ЗАО «Петербургские сети», АО «Институт «Трансэкопроект», АО «Институт «Стройпроект» из Санкт-Петербурга и ООО «Теплогазстрой» из Перми.

ОЭЗ «Пермь» — территория в периметре промышленного кластера «Осенцы», в пределах которой действуют преференции для резидентов. Здесь расположены крупнейшие федеральные промышленные предприятия — «Лукойл», «СИБУР», «Уралхим» и др.

В ноябре «Новый компаньон» сообщал, что УК «ОЭЗ Пермь» зарегистрировала товарный знак «Пермь особая экономическая зона». Он будет использоваться для брендирования инфраструктуры ОЭЗ, продукции и пр. Ожидается, что торговая марка поспособствует укреплению доверительных отношений с резидентами и деловыми партнёрами и дальнейшему развитию зоны.

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