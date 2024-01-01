Зарегистрирован товарный знак «Пермь особая экономическая зона» Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Как сообщили «Новому компаньону» в АО «УК «ОЭЗ Пермь», 1 ноября в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ внесена запись о регистрации товарного знака «Пермь особая экономическая зона».

«Этот шаг подчеркивает стремление нашей компании к защите своей интеллектуальной собственности и укреплению позиций на рынке», — пояснили в АО.

фото АО ОЭЗ Пермь

Товарный знак будет использоваться АО «УК «ОЭЗ Пермь» для брендирования инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь», продукции и т.д. Ожидается, что торговая марка поспособствует укреплению доверительных отношений с резидентами и деловыми партнёрами, а также дальнейшему развитию ОЭЗ ППТ «Пермь» на фоне нарастающей конкурентной борьбы.

Регистрации товарного знака предоставляет акционерному обществу «УК «ОЭЗ Пермь» законную защиту и исключительные права на его эксплуатацию, что в свою очередь поможет сохранить бренд от возможного несанкционированного использования.

Особая экономическая зона «Пермь» — территория в периметре промышленного кластера «Осенцы», в пределах которой действуют преференции для резидентов. Здесь расположены крупнейшие федеральные промышленные предприятия — «Лукойл», «СИБУР», «Уралкалий» и другие. Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы, возможность аренды или выкупа земельных участков без торгов, а также полное инфраструктурное обеспечение.

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