На СВО раненый боец из Пермского края под обстрелом спас военную технику Поделиться Твитнуть

фото предоставлено военкоматом Пермского края

Участник СВО Иван Гвоздев из п. Суксун Пермского края, получив во время боя ранение, сумел спасти военную технику под обстрелом украинских сил. Он предотвратил уничтожение бронетранспортёра, который дважды атаковали ВСУ. Благодаря его действиям российские штурмовые подразделения смогли продолжить наступление в районе населённого пункта Новопокровское в ДНР. Об этом сообщили в военном комиссариате Пермского края.

Инцидент произошёл в мае 2024 года, когда БТР под управлением Гвоздева был атакован беспилотником. Машина загорелась, но военнослужащий смог потушить пламя и продолжить выполнение задачи. На обратном пути, после высадки десанта, бронетранспортёр снова попал под удар. Техника получила серьёзные повреждения, а сам Гвоздев был ранен.

Под непрерывным огнём Иван покинул машину и укрылся в лесополосе. Оказав себе первую помощь, он вернулся к БТР, запустил двигатель и эвакуировал технику в тыл. Благодаря его профессионализму штурмовики смогли закрепиться на позициях и подготовиться к дальнейшему наступлению.

Гвоздев служит по контракту с 2008 года в качестве водителя БТР в 228-м гвардейском мотострелковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии.

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