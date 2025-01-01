При валке леса в Прикамье работник получил тяжёлую травму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит расследование несчастного случая, в результате которого сотрудник ООО «Лесовод», занимающегося лесозаготовками, получил тяжёлую травму.

Согласно сообщению, направленному работодателем в инспекцию, инцидент произошёл 24 декабря 2024 года во второй половине дня в лесу Пожвинского участкового лесничества Юсьвинского округа. Пострадавший, 1993 г.р., работал обрубщиком сучьев. Во время валки дерева ему на голову упала ветка и травмировала его.

В инспекции отметили, что для выяснения обстоятельств и причин происшествия создана специальная комиссия. На месте проведён осмотр, опрошены свидетели и представители работодателя, анализируются документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, а материалы расследования переданы в следственные органы для возможного привлечения виновных к уголовной ответственности.

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