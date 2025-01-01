В пермском лесу заблудились двое мужчин Спасатели обратились к горожанам с предупреждением Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Спасатели Перми предупредили горожан о важности соблюдения правил безопасности во время зимних прогулок в лесах. Эксперты отмечают, что морозы, обледенелые тропы, плохая видимость и вероятность столкновения с дикими зверями представляют серьёзную опасность для здоровья и жизни людей.

Еженедельно в службу спасения поступают сигналы от тех, кто потерялся в лесу. Например, в ночь на 4 января на пульт дежурного Пермской спасательной службы поступил вызов от мужчины, сообщившего, что он с товарищем заблудился в лесу возле остановки «Банно-прачечный комбинат» в направлении Крыма. Группа оперативного реагирования №7 оперативно прибыла на место, нашла двух мужчин и передала их медикам.

Специалисты советуют выбирать для прогулок более безопасные и знакомые места, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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