Алёна Бронникова За год из бюджета Прикамья направили 210 млн рублей на местные инициативы Софинансирование было выделено на 154 проекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общий объём софинансирования проектов с участием средств самообложения граждан из бюджета Прикамья в 2024 году составил 210,4 млн руб. Всего было реализовано 154 мероприятия по обустройству площадок, тротуаров, пешеходных мостов и памятников в 22 муниципалитетах.

«Обустроили 44 детских и спортивных площадок, организовано 28 мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне реализовано 46 мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о своих земляках: ремонтов памятников, благоустройства их территории», — сообщает пресс-служба краевого министерства территориального развития.

По данным ведомства, в 2025 году из бюджета планируется направить 126,5 млн руб. на местные инициативы в 26 округах Пермского края. Основные направления включают обустройство детских и спортивных площадок, а также ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны.

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