Елена Синица В Орджоникидзевском районе Перми выставили на торги участок под спортивный объект Срок аренды земельного участка — 7 лет и 4 месяца Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент земельных отношений выставил на торги право аренды участка под спортивный объект в Орджоникидзевском районе Перми. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Речь идёт об участке площадью 4,35 тыс. кв. м на ул. 2-я Юрлинская, 4. В аукционной документации уточняется, что территория никак не огорожена. На ней находятся эстакада из бруса и железобетона под авто, железобетонные блоки, восточнее от участка находятся гараж и сарай. Объекты решено включить в Единый реестр самовольных объектов. Их планируется демонтировать, уточняется в документе.





Срок аренды земельного участка — 7 лет и 4 месяца. На территории можно построить здание не выше четырёх этажей. Стартовая цена лота - 1,68 млн руб. Торги запланированы на 6 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.