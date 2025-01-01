За праздники сотрудники ГАИ поймали в Перми 57 пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в краевом центре произошло 12 аварий, в результате которых 22 человека, включая троих детей, получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

За этот же период сотрудниками ГАИ выявлено 57 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения, причём семеро из них были пойманы повторно.

Также 29 человек управляли автомобилем без водительских прав, пятеро допустили выезд на встречную полосу движения, 73 нарушили правила перевозки несовершеннолетних, а 79 не уступили дорогу пешеходам.

Всего за праздничные дни инспекторы ГИБДД зафиксировали 1622 нарушения правил дорожного движения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье, на автодороге Октябрьский—Леун при столкновении двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

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