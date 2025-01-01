Зарина Ситдикова При столкновении двух легковых машин в Прикамье пострадали пять человек В числе травмированных пассажиров — двое детей Поделиться Твитнуть

В Прикамье при столкновении двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Пермского края».

Как уточнили в ГАИ, ДТП произошло 6 января в 12:49 на автодороге «Октябрьский—Леун». По предварительным данным, на 22 км водитель автомобиля «Лада Веста» нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, несмотря на действие знака «Обгон запрещён». В этот момент там ехал автомобиль «Хёндай Акцент». В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали оба водителя и три пассажира иномарки: женщина и двое детей 10 и 15 лет. Все они были госпитализированы в больницу.

В ГАИ добавили, что выехавший на встречную полосу водитель «Лады» от медосвидетельствования отказался. В отношении него были возбуждены административные материалы по ст.12.24, ст.12.26, ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ. По факту ДТП проводится проверка.

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