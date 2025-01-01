Алёна Бронникова Сборная Прикамья заняла второе место в командном зачёте «Рождественского турне» Участие во всероссийских детских соревнованиях приняли 158 человек Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В итоговом командном зачёте «Рождественского турне» (0+) для летающих лыжников от восьми лет сборная Прикамья заняла второе место. Победителем оказалась команда Санкт-Петербурга, тройку лидеров замкнула команда Свердловской области.

В младшей группе (2013 г.р. и младше) победителями стали спортсмены из Санкт-Петербурга. В старшей возрастной группе — от 2011 до 2013 г.р. — в общем зачёте победили Никита Храбрых из Перми и представительница Беларуси. Призовые места в турне занимали также Кирилл Платухин из Чайковского, Александра Шарапова из Перми и Анжелика Щербинина из Кудымкара.

«В этом году впервые в истории соревнований прошёл фиджитал-этап. Вчера соревновались в прыжках в виртуальном пространстве, а сегодня- в двух попытках на трамплине мощностью 40. Лучшими стали наши спортсмены — Александра Шарапова и Никита Храбрых из Перми», — написал в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, «Рождественское турне» в 2025 году стало юбилейным, оно проходило в регионе в 20-й раз. Во всероссийских детских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина участие приняли 158 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.

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