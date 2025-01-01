Елена Синица В Прикамье установлен первый в 2025 году суточный рекорд тепла Предыдущий рекорд сохранялся более 100 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае отмечается третья за январь оттепель. В ночь на 9 января в регионе температура воздуха повышалась до +0,7˚. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

По их данным, это первый в 2025 году суточный рекорд тепла. Ранее суточный максимум для этого дня достигал +0,5˚. Этот показатель был рекордным на протяжении более 100 лет — с 1918 года.





Кроме этого, отмечается, что 11-12 января в регионе ожидается ещё одна оттепель. Как итог, дней с оттепелью в январе 2025-го будет больше, чем в 2020-м (тогда в Прикамье за месяц их было три — прим. ред.). Но тем не менее до рекорда 2007 года далеко (12 дней с оттепелью), а учитывая прогнозы, крайне маловероятно его превышение.





В ночь на 9 января на всей территории Пермского края был умеренный либо сильный снегопад, в южных регионах также прошёл дождь. Больше всего осадков пока выпало в Чёрмозе и Кочёво — по 10 мм с начала снегопада, в Перми же выпало 9 мм. Максимум снежного покрова фиксируется в Губахе — 83 см.





Утром в краевой столице возобновился снегопад он продлится до вечера, пик придётся на вечерние часы, отмечают синоптики. До утра 10 января в Перми может выпасть недельная норма снега — до 10 мм, в Губахе — до 20 мм, на юге края — до 15 мм.

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