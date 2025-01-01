Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2025 год Поделиться Твитнуть

Правительство России утвердило график праздничных и выходных дней на 2025 год. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, он опубликован на сайте кабмина 8 января.

В честь Дня защитника Отечества отдых предусмотрен 22 и 23 февраля, которые приходятся на субботу и воскресенье. Международный женский день будет отмечаться 8 и 9 марта, также выпадающих на выходные.

Майские праздники разделены на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Дополнительные выходные запланированы с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября, а также с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Министерство труда подготовило проект постановления о переносе выходных ещё в июле 2024 года.

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