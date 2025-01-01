В Госдуме призвали к внеплановым проверкам после массового отравления в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мораторий на плановые проверки не освобождает предприятия от обязанности соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, а внеплановые проверки остаются в силе. Об этом в интервью aif.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя массовое отравление в Перми.

Парламентарий подчеркнул, что при малейших подозрениях на нарушения контролирующие органы имеют право проводить проверки в заведениях общественного питания. Он отметил, что временное ослабление контроля не должно становиться поводом для игнорирования правил гигиены и санитарии. Законодательство предусматривает строгие меры наказания за несоблюдение установленных норм, добавил Журавлев.

Ранее стало известно, что в Перми после массового отравления салатами и пирогами в пекарнях «Хлебница» было возбуждено уголовное дело. У пострадавших диагностировали сальмонеллез. По данным СМИ, в больницы попали около 60 человек. Люди почувствовали себя плохо после употребления салатов «Оливье», «Мимоза», «Рыбка» и пирогов с яйцом и луком.

По решению судов Перми работа трёх пекарен «Хлебница» и их заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток. В заведениях взяты пробы продуктов, сырья и воды, а также проведены обследования сотрудников.

Согласно результатам лабораторных исследований продуктов, изъятых в сети пекарен «Хлебница», возбудитель сальмонеллёза обнаружен в сосисках, сыре, курице и грибах.

Председатель СКР потребовал доклад по уголовному делу об отравлении жителей Перми.

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