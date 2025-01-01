Гордость за качество своей работы в 2024 году испытывают 19% пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам работы в 2024 году 19% жителей Перми отметили, что гордятся высоким качеством своего труда. Такие данные предоставил сервис SuperJob, специализирующийся на поиске высокооплачиваемых вакансий, проведя опрос среди экономически активного населения краевого центра.

Ещё 13% респондентов указали, что гордятся завершением профессионального обучения или успешной сдачей аттестации. Каждый девятый участник опроса гордится выполнением поставленных задач, а каждый двадцатый — стабильной работой в течение года. Повышение уровня дохода и успешное прохождение проверок качества предмета гордости отметили по 7% опрошенных. Карьерный рост и внедрение рационализаторских идей назвали своими достижениями по 5% горожан.

Женщины чаще мужчин выделяют качество работы, завершение обучения и успешные проверки, тогда как мужчины чаще гордятся выполнением планов, стабильностью и ростом доходов.

Среди личных достижений, не связанных с работой, лидируют изучение языков и творчество (16%), личностный рост (13%), спорт (12%), семейные радости (8%) и обустройство жилья (3%). Мужчины чаще отмечают успехи в обучении, личностное развитие и ремонт, а женщины — воспитание детей.

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