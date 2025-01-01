Прикамье лидирует в ПФО по стоимости фиксированного набора товаров и услуг Показатель рассчитывается Росстатом для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Пермском крае по итогам ноября 2024 года достигла 23 116,5 руб. За месяц стоимость набора выросла в Прикамье на 1,3%, а с декабря 2023 года — на 10,9%. Об этом сообщает Росстат.

Пермский край стал лидером по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа. В среднем по ПФО стоимость набора в ноябре составила чуть более 21,1 тыс. руб. Минимальная сумма по округу — 20,1 тыс. руб. — сложилась в Республике Мордовия.

В среднем по России в конце ноября 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила почти 23,5 тыс. руб.

Напомним, показатель рассчитывается Росстатом ежемесячно для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, он используется как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния жителей, отражая сложившийся уровень цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары, а также услуги.

В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Данные о стоимости набора определяются в расчёте на одного человека в месяц.

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