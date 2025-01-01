В ближайшие сутки в Перми может выпасть 10-дневная норма снега Мэр дал поручение подрядчикам активизировать работу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми рассказал, как город готовится к самому сильному с начала зимы снегопаду: с вечера 8 января и в течение 9 января в Перми может выпасть десятидневная норма осадков (15 см снега).

«Все подрядчики, занимающиеся обслуживанием городских дорог, оперативно получили данные о погоде и подготовили к работе максимальное количество спецтехники. Также дал поручение уделить особое внимание расчистке парковок и парковочных карманов, а также оптимизировать вывоз снега», — сообщил Эдуард Соснин в своём Telegram-канале.

Он также обратился к автомобилистам с просьбой — по возможности не оставлять транспорт вдоль дорог, на обочинах и в ночное время на общегородских парковках, чтобы не мешать работе специализированной техники и качественной уборке.

Градоначальник добавил, что за время новогодних каникул (с 28 декабря по 8 января) с улиц Перми было вывезено более 99 тыс. кубометров снега. Каждый день на улицах города работали в среднем 230 единиц техники и около 250 рабочих.

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