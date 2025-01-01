Количество газовых заправок в Пермском крае выросло до 42 Поделиться Твитнуть

В Пермском крае отчитались о реализации программы субсидирования создания газозаправочной инфраструктуры. Речь идёт о строительстве автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сообщили представители региональных властей.

С 2020 года край активно участвует в федеральной инициативе по развитию газомоторного топлива. В рамках программы к декабрю 2024 года в Прикамье было возведено 24 новых АГНКС, что увеличило общее число газовых заправок в регионе до 42. В министерстве транспорта отметили, что это стало значимым шагом в продвижении экологически чистого транспорта.

Только в 2024 году завершилось строительство семи новых станций в Перми, Чайковском, Кунгуре и других населённых пунктах.

На данный момент газозаправочные объекты функционируют в 14 из 46 муниципалитетов края. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию ещё трёх АГНКС.

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