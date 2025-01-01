Зарина Ситдикова
В Перми сотрудники МЧС спасли на пожаре женщину
Возгорание произошло на пятом этаже жилого дома
В Перми спасатели эвакуировали из загоревшегося помещения женщину. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Пермского края».
По данным ведомства, огонь вспыхнул в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома.
Для спасения жительницы сотрудникам 8 специализированной пожарно-спасательной части пришлось применить специальные устройства для газодымозащиты. Благодаря им пермячку удалось вывести из горящего помещения.
В МЧС уточнили, что огонь охватил 3 кв. м. Пожар удалось оперативно потушить. К ликвидации горения и спасательной операции привлекались 31 пожарный и 7 единиц техники.
Как добавили в ведомстве, точная причина возгорания в квартире будет установлена дознавателем МЧС России.
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что утром 7 января в результате пожара в одной из квартир жилого дома в Краснокамске погибли два человека.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.