Зарина Ситдикова В Перми сотрудники МЧС спасли на пожаре женщину Возгорание произошло на пятом этаже жилого дома Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми спасатели эвакуировали из загоревшегося помещения женщину. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Пермского края».

По данным ведомства, огонь вспыхнул в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома.

Для спасения жительницы сотрудникам 8 специализированной пожарно-спасательной части пришлось применить специальные устройства для газодымозащиты. Благодаря им пермячку удалось вывести из горящего помещения.

В МЧС уточнили, что огонь охватил 3 кв. м. Пожар удалось оперативно потушить. К ликвидации горения и спасательной операции привлекались 31 пожарный и 7 единиц техники.

Как добавили в ведомстве, точная причина возгорания в квартире будет установлена дознавателем МЧС России.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что утром 7 января в результате пожара в одной из квартир жилого дома в Краснокамске погибли два человека.

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