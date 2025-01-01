Алёна Бронникова Состояние выброшенной в Прикамье с девятого этажа школьницы улучшилось Она находится в больнице Поделиться Твитнуть

Фото: Информационный центр СК России

Состояние 14-летней девушки, которую её бывший парень выбросил с балкона многоэтажного дома в с. Гамово под Пермью, а затем погиб сам, улучшилось. Как сообщили 59.ru в краевом минздраве, школьница находится в стационаре, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что между 17-летним молодым человеком и его 14-летней девушкой произошла ссора. Парень несколько раз ударил девушку по голове сковородой, из-за чего она потеряла сознание, а затем выбросил её с балкона на девятом этаже и через несколько секунд упал вниз сам.

Парень погиб, а девушке удалось выжить. Предполагаемая причина ссоры — ревность. Возбуждено уголовное дело.

Когда потерпевшая пришла в себя, она рассказала бабушке о случившемся. Женщина сообщила журналистам, что подростки были вместе почти два года, но недавно парень предложил расстаться, сказав, что нашёл другую. Девушка спокойно восприняла разрыв, в день ЧП молодой человек пригласил её к себе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он затащил её на балкон и начал избивать. Что произошло потом, девушка не помнит.

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