Алёна Бронникова В пермском торговом центре пройдёт ночной забег Дедов Морозов и Снегурочек Участие могут принять взрослые от 18 до 65 лет Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В пермском ТРЦ «Планета» 17 января состоится ночной забег Дедов Морозов и Снегурочек. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу торгового центра, дистанция составит 650 м. Принять участие смогут все желающие от 18 до 65 лет.

Кроме того, забеги будут организованы для подростков 13-17 лет — на дистанцию 3250 м, детей 4-7 лет — на 650 м, 8-12 лет — на 1300 м. Также пермякам предлагают поучаствовать в шопинг-забеге на дистанции протяжённостью 650 м. Для участия необходима предварительная регистрация. Начало мероприятия в 23:00. Этот забег ТРЦ будет проводить второй раз.

Напомним, в первый день зимы для создания новогоднего настроения благотворительный фонд «Дедморозим» устраивал автопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Колонна украшенных к празднику автомобилей проехала 1 декабря по центру Перми.

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