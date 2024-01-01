В Перми пройдёт автопарад Дедов Морозов и Снегурочек Благотворительная акция состоится 1 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

В первый день зимы, 1 декабря, в центре Перми состоится первый автопарад «Дедморозим». Это благотворительная акция, призванная создать новогоднее настроение у горожан и чудеса для детей, сообщают организаторы, которыми выступили сотрудники благотворительного фонда «Дедморозим».

Колонна автомобилей соберётся у парковки ТРК «СпешиLove», после чего проедет по Камской долине и Коммунальному мосту, а затем — по ул. Ленина и пр. Комсомольскому.

Участником акции сможет стать любой пермяк. Нужно только украсить свой автомобиль новогодней атрибутикой (гирляндами, бусами, мишурой) или более изобретательным способом, о которых организаторы расскажут после регистрации (она обязательна).

Водителям и пассажирам автопробега предлагается облачиться в новогодние костюмы. Каждому участнику дадут наклейки для авто.

Автопарад проходит в поддержку акции «Стань Дедом Морозом!» по исполнению желаний сирот и тяжелобольных детей провести весь 2025 года дома, а не в больнице или интернате.

В частности, это три брата из п. Зюкайка. Вместе с мамой они борются с неизлечимым заболеванием, которое посадило каждого мальчика в инвалидную коляску и продолжает отнимать силы.

«Автопарад — это не только повод повеселиться и создать праздничное настроение, но и убедиться, что нас ежедневно окружают Деды Морозы и Снегурочки, хотя об этом мы можем и не догадываться», — рассказала директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли.

Акция пройдёт в воскресенье. Сбор участников автопарада запланирован на 13:00 на парковке ТРК «СпешиLove».

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