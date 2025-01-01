Алёна Бронникова Минздрав Прикамья уточнил количество пострадавших в смертельном ДТП под Губахой Прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Прикамья сообщило, что в смертельном ДТП на трассе Кунгур—Соликамск под Губахой 5 января пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Все они получили медпомощь и были направлены на амбулаторное лечение.

«В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу, среди них трое детей. Им оказана необходимая медицинская помощь, все они направлены на амбулаторное лечение», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, прокуратура организовала проверку причин и условий происшествия, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок. Также надзорный орган взял на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Напомним, авария произошла вечером 5 января в Губахинском городском округе, на 160-м км автодороги Кунгур—Соликамск. Полиция накануне сообщала о шести пострадавших. По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Мерседес». Водитель и пассажир «Приоры» погибли на месте.

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