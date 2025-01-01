Алёна Бронникова Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП на трассе Прикамья Авария произошла в Губахинском округе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На автодороге Кунгур—Соликамск в Прикамье 5 января в 18:00 произошло смертельное ДТП. Погибли два человека. Как сообщили в краевом МВД, авария произошла на 160 км, в Губахинском городском округе.

«По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Приора" 1952 г.р. не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес". В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспортного средства погибли на месте», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент известно о шести пострадавших, которые в момент аварии находились в микроавтобусе. Среди них — трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. На месте аварии организовано реверсивное движение.

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