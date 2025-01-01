Алёна Бронникова В зоне СВО погибли трое военнослужащих из Пермского края Похороны проводят их близкие в Еловском, Красновишерском и Суксунском округах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне проведения специальной военной операции на Украине и территориях ЛНР и ДНР погибли трое военнослужащих из Пермского края, жители Еловского, Красновишерского и Суксунского округов. Администрации муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким бойцов в официальных группах ВКонтакте.

В Красновишерске 5 января прошла церемония прощания с 21-летним Сергеем Кондратьевым. Он героически погиб 15 октября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

В Елово 6 января прощаются с Валерием Останиным. Ему было 39 лет, погиб 30 сентября при выполнения воинского долга. Валерий родился в Кемерово, а в Елово проживал с 1996 года. После окончания средней школы учился в СПТУ-76 по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Контракт с Минобороны РФ заключил в начале сентября 2024 года. Был стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона войсковой части.

Похороны Виктора Гусева, жителя Суксуна, пройдут 10 января в местном КДЦ. Подробности, когда он отправился на СВО и при каких обстоятельствах погиб, не раскрываются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО погиб рядовой Александр Моншь из Верещагинского городского округа. Прощание с ним состоялось 5 января.

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