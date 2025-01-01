В Прикамье простятся с погибшим на СВО военнослужащим из Верещагино Александр Моншь был убил в прошлом году в зоне боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на Украине погиб рядовой Александр Моншь из Верещагинского городского округа. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Александр родился 23 октября 1980 года в деревне Рябины. После школы окончил Зюкайское училище, где получил профессию механика. В 1998-1999 годах служил по контракту в Чеченской Республике.

На СВО Александр Моншь служил в качестве водителя-санитара и погиб 16 декабря прошлого года. Обстоятельства его смерти на уточняются.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования его жене, сыну, маме и всем родным и близким.

Прощание с военнослужащим пройдёт 5 января в 12:00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино.

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