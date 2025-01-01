Алёна Бронникова Стоимость проезда в пермских электричках выросла с 1 января Поездка в пределах Перми подорожала до 40 рублей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

В Пермском крае с 1 января 2025 года выросла стоимость проезда в электричках. Согласно опубликованному на сайте Пермской пригородной компании документу, минимальный тариф (0-15 км) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории региона с 1 января по 31 декабря 2025 года установлен в размере 40 руб. на одного пассажира.

Стоимость поездки в пределах Пермского городского округа теперь составляет 40 руб. в одну сторону. Максимальная цена билета на человека из Перми в 22 зону (281-300 км) — 598 руб.

Цена поездки от Перми II до Кунгура не изменилась и осталась прежней — 242 руб. Поездка в Верещагино подорожала с 279 до 311 руб., до ст. Чусовской — с 302 до 337 руб., Лысьвы — до 378 руб., ст. Углеуральской — до 402 руб.

Постановление о новых тарифах министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья утвердило в октябре. Напомним, ранее в пределах Перми стоимость проезда составляла 36 руб.

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