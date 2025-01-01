Алёна Бронникова В минтербезе Прикамья объяснили причину временных ограничений в аэропорту Перми Днём 5 января на час вводился режим «ковёр» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов рассказал, что впервые с начала СВО в пермском аэропорту днём 5 января по приказу минобороны РФ вводился режим «ковёр». Он объяснил, что это — штатная ситуация, меры были необходимы для расширения зоны защиты от возможных ЧС.

«Не стоит беспокоиться. У нас существуют определённые алгоритмы работы, и мы действуем согласно установленным инструкциям. Поэтому панике поддаваться не нужно, всё в штатном режиме, ситуация на контроле», — прокомментировал Альберт Марданов порталу 59.ru.

Он также добавил, что угроза атаки БПЛА на Пермский край отсутствует.

Напомним, 5 января в аэропорту Большое Савино вводились ограничения на приём и отправление воздушных судов для обеспечения безопасности. Ограничения действовали в течение часа. Работа воздушной гавани была возобновлена в 13:00.

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