Алёна Бронникова В аэропорту Перми 5 января на час вводили ограничения на полёты Работа была возобновлена в 13:00 Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми 5 января днём ввели временные ограничения на приём и отправление самолётов. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале, меры вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

Кроме Перми, ограничения были введены ещё в нескольких городах.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Перми (Большое Савино). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал он.

В Перми в 13:00 ограничения были сняты. Отмечается, что экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Пермь, задерживаются четыре авиарейса в Пермь, в том числе, два самолёта из Шереметьево (Москва), Тюмени и самолёта, летящего из Намангана через Екатеринбург. Два вылета из краевой столицы задерживаются в Москву и Когалым.

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