Алёна Бронникова В Перми обустроили экотропы и места отдыха в долине Егошихи В экопарки предусмотрено 15 входов Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В рамках реализации проекта «Зелёное кольцо» в Перми в декабре завершилось обустройство экотроп и мест отдыха в долине реки Егошихи. В три пространства для прогулок предусмотрено 15 входов. Экопарки созданы на территориях завод Шпагина-Егошихинский некрополь, Средняя дамба и Красные Казармы.

«Выполнили большой объём работ — появилось освещение, видеонаблюдение, смотровые, детские площадки, места для отдыха и спорта. Завершается строительство визит-центров, в районе Средней дамбы — оборудование детской площадки, а на участке в районе Красных Казарм — площадки для выгула собак», — сообщил в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он сообщил, что подрядчик приступил к строительству спуска и подъезда к визит-центру из брусчатки и дождевых садов в долине Егошихи, чтобы после дождя с улиц города в реки поступала очищенная фитофильтрами вода. Работы продолжат весной.

Кроме того, в Перми создаются ещё три экопарка в долине реки Данилихи. Они появятся в сквере Каменских, Серебрянском парке и парке у Центрального рынка. Там ведётся устройство вело- и пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, визит-центров, мостов и настилов для прогулок.

Мэр Перми Эдуард Соснин у себя в соцсетях также отметил, что общая протяжённость троп в долине Егошихи составляет 3,6 км. Осенью на благоустраиваемых участках высадили 1,2 тыс. деревьев и кустарников: сибирских елей, сосен, берёз и др. В пойме появились 37 видов местных многолетних растений.

В проект «Зелёное кольцо» входят долины Егошихи, Данилихи, Ивы, Мулянки и Мотовилихи с притоками, общая площадь проектирования — 425 га. Как писал «Новый компаньон», на территории утверждено создание четырёх визит-центров — по два на Данилихе и Егошихе. Их планируется построить в 2025 году. На Егошихе они будут расположены у Северной дамбы, в природном парке «Разгуляй», и около Средней дамбы, в парке «Городские горки».

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