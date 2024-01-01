Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2025 году в Перми откроется четыре экологических визит-центра в «Зелёном кольце» Свои концепции визит-центров представили краеведческий музей и Ассоциация экологов Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

В офисе муниципального учреждения «Городское зелёное строительство» 18 декабря прошла презентация визит-центров, которые создаются в рамках проекта «Зелёное кольцо». Событие вызвало повышенный интерес экологической общественности.

Как пояснила директор «Горзеленстроя» Екатерина Овчинникова, в проект «Зелёное кольцо» входят сейчас долины пяти рек: Егошихи, Данилихи, Ивы, Мулянки и Мотовилихи — с притоками. Вся территория делится на природные парки, некоторые уже получили названия, для других имена пока ищут. Общая площадь сегодняшнего проектирования — 425 га, однако она имеет тенденцию к увеличению.

В рамках проекта утверждено создание четырёх визит-центров, которые должны быть построены в 2025 году — по два на Данилихе и Егошихе. Данилихинские визит-центры планируются в сквере Каменских — там, где речку пересекает ул. Плеханова, — и в Серебрянском сквере на подходах к Крохалевке. Егошихинские визит-центры будут расположены у Северной дамбы — в природном парке, который называется «Разгуляй», и около Средней дамбы, в парке «Городские горки».

Все визит-центры расположатся в одинаковых модулях, состоящих из четырёх зон: входной зоны с рецепцией, кофе-пойнтом, туалетными комнатами и пунктом охраны; зала постоянных экспозиций, многофункционального пространства и террасы с видом на речную долину. Терраса будет под крышей, на ней можно будет укрыться от дождя или солнца, летом предполагается установка на ней столиков и сидений. Общая площадь модуля — 143 кв. м, площадь террасы — 46 кв. м.

Концепции визит-центров на Данилихе сейчас обсуждаются, но визит-центры на Егошихе уже спроектированы, и 18 декабря разработчики представили их эскизы. Проект визит-центра «Разгуляй» создавала команда Пермского краеведческого музея, презентацию проводила директор музея по развитию Юлия Глазырина; визит-центр «Городские горки» проектировала Ассоциация экологов Пермского края, этот проект представляла председатель ассоциации Светлана Кулакова, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ.

Подробно о том, что будет в визит-центрах, можно прочитать в репортаже «Нового компаньона».

Презентации вызвали множество вопросов от общественников. Экологически обеспокоенных граждан волнует всё: от экономической модели функционирования визит-центров до принципов освещения экотроп.

Сейчас начинается обсуждение концепций следующих двух визит-центров: в сквере Каменских и Серебрянском парке. Их разработчики будут определены в начале следующего года.

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