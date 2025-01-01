Алёна Бронникова В пермский «Амкар» на правах аренды перейдёт вратарь «Ахмата» Ранее он играл за казанский «Сокол» Поделиться Твитнуть

В ФК «Амкар Пермь» на правах аренды перейдёт 21-летний игрок грозненского «Ахмата». Ризван Ташаев играет на позиции вратаря. Ранее он находился в аренде у ФК «Сокол» из Казани. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу «Ахмата».

В пермском «Амкаре» официально информацию о пополнении состава ещё не подтверждали.

За «Сокол» Ташаев сыграл 12 матчей, в которых пропустил 18 голов. При этом три игры он провёл всухую. До лета 2024 года голкипера арендовало брянское «Динамо».

Ранее стало известно, что «Амкар» по истечению срока контракта покидает вратарь Хазбулат Хамхоев. В составе пермской команды он выступал с июня 2023 года, за это время он провёл 35 матчей, в 16-ти из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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