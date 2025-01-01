Алёна Бронникова Пермская кинокомиссия подвела итоги 2024 года В съёмках фильмов приняли участие более двух тысяч пермяков Поделиться Твитнуть

Скриншот видео telegram-канала "Пермская кинокомиссия"

Пермская кинокомиссия подвела итоги прошлого года. Так, по подсчётам организации, в съёмках фильмов на территории Пермского края в 2024 году приняли участие более 2 тыс. пермяков.

За год в регионе прошли съёмки шести фильмов и сериалов, количество проведённых съёмочных смен превысило 200. Самыми крупными проектами, съёмки сцен в которых состоялись в том числе Перми и крае, стали «Романовы: преданность и предательство», «Попадос», «Никто не знает про Маньпупунёр», «Аэропорт».

«2024 год стал важным этапом в нашей работе и в движении к поставленной цели — сделать Пермский край центром притяжения для кинокомпаний. И в 2025 году мы продолжим своё дело», — отметили в Пермской кинокомиссии.

Как сообщал «Новый компаньон», министерство культуры Пермского края в октябре определило шесть победителей на получение субсидии кинокомпаниям, которые в 2024 году работали на территории Прикамья. Общая сумма рибейта составила более 75 млн руб. Кинокомпании документально подтвердили платежи на более 191 млн руб. Ранее по программе рибейта кинокомпаниям в Пермском крае выплатили в целом с 2019 по 2023 год 83 млн руб.

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