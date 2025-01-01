Алёна Бронникова В центре Перми закрывается старейший магазин светильников «Горизонт» Он работал более 20 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В центре Перми, на ул. Екатерининской, 53, закрывается старейший магазин светильников «Горизонт». Объявление о ликвидации товара появилось в соцсетях компании ещё в декабре.

В магазине порталу 59.ru подтвердили информацию о прекращении работы, но причину закрытия не назвали. Работать он будет до 8 января. Что будет на его месте потом, также не известно.

Сеть магазинов «Горизонт» в Перми была открыта в 1996 году, на Екатерининской точка проработала более 20 лет. Здесь продавались люстры, настольные лампы, торшеры и пр. Сначала магазин полностью занимал первый этаж, но в 2024 году одно крыло занял магазин азиатских продуктов.

Осенью в Перми закрылся единственный магазин дальневосточной сети детских товаров «Бубль-Гум», располагавшийся в «iMall Эспланада». Недавно на его месте открылся ещё один филиал «Детского мира».

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