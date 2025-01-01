Алёна Бронникова В Перми при реставрации картины обнаружили спрятанные этюды известного художника Они находились на обратной стороне портрета Поделиться Твитнуть

В Перми при реставрации мужского портрета, написанного Петром Оссовским, были найдены два спрятанных этюда, которые известный художник написал, работая над картинами «Завтрак на траве, или три поколения» и «Рыбаки псковского озера». Об этом сообщил «Рифей».

Сейчас галерея готовится к экспозиции, которая откроется в новом здании в пространстве «Завода Шпагина», многие произведения искусства проходят реставрацию, в том числе картина Оссовского «Голова мужчины». Реставратор Галина Хоменко обнаружила оба этюда, вытащив портрет из рамы. На обороте оказался этюд к картине «Завтрак на траве, или три поколения», которая была создана в конце 1950-х годов, и сейчас хранится в коллекции галереи.

Также за портретом был найден ещё один спрятанный набросок. Им оказался этюд к монументальному живописному полотну «Рыбаки псковского озера», созданному в 1970-е годы. Всего было известно 50 эскизов композиции, этот стал 51-м. Он будет храниться в коллекции Пермской художественной галереи.

Как сообщал «Новый компаньон», в выставочном пространстве временного хранилища галереи на площадях «Телты» открылась подробная выставка, посвящённая одной картине «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» неизвестного итальянского художника конца XV — начала XVI века. Выставка будет проходить до 2 февраля.

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