Алёна Бронникова Ещё один житель Пермского края выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее Розыгрыш проходил 1 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Прикамья выиграл 1 млн руб. в новогоднем тираже №119 лотереи «Мечталлион». Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

«В первый день 2025 года житель Пермского края стал миллионером, выиграв 1 млн руб. в новогоднем тираже флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея". Счастливчик приобрёл лотерейный билет в магазине сети "Магнит"», — сообщили в компании.

Всего было разыграно свыше 1 млрд руб. Миллионерами стали более 40 участников из 25 регионов. Житель ХМАО — Югры выиграл суперприз и получил более 147 млн руб.

С осени 2022 года количество участников из Пермского края, выигравших миллион, превысило 30 человек. В прошлом году ими стали 17 жителей. Самый крупный выигрыш в «Национальной Лотерее» в регионе составил 10 млн руб.

Ранее стало известно, что в новогодней лотерее три человека из Прикамья выиграли по 1 млн руб. в лотерее «Русское лото».

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