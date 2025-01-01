Алёна Бронникова В Рождество на территории Прикамья ожидается умеренно тёплая погода со снегопадами Днём температура воздуха будет не выше -6 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский ЦГМС рассказал о погоде в ближайшие дни на территории Прикамья. По прогнозам метеорологов, 5 января на погоду повлияет частый быстро смещающийся циклон, 6-7января ожидается умеренно тёплая погода. Все три дня прогнозируются осадки.

Снег и мокрый снег, на северо-западе сильные снегопады до 6—8 мм за 12 часов ожидаются 5 января. Ветер — южной четверти, 9—14 м/с. К вечеру похолодает до -13…-8°, в Перми -8°.

Накануне Рождества погода в Пермском крае будет на 1—2 ° теплее климатической нормы с небольшими, на востоке умеренными, снегопадами. Ветер — юго-западного направления, 5—10 м/с. Ночью -14…-8°. Во вторник, 7 января, на севере ожидается -20…-15°, днём -11…-6°. В Перми также будет небольшой снег. Ночью -10…-8°, днём -8…-6°.

Как писал ранее «Новый компаньон», с 3 января в регионе отмечается достаточно сильная оттепель — до +2,5° (в Осе). Такая высокая температура воздуха зафиксирована впервые с 2007 года.

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