Самым заснеженным городом Прикамья в начале января стала Губаха Высота снежного покрова достигла там 70 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Прикамья продолжаются обильные снегопады, связанные с прохождением тёплого фронта североатлантического циклона «Ginette». Особенно сильные осадки отмечаются на севере и востоке региона. Самым заснеженным городом последних дней стала Губаха, сообщают пермские метеорологи.

«В Бисере и Губахе выпало по 9 мм, в Чердыни 8 мм, в Лысьве 7 мм, на остальной территории 2-6 мм осадков, в Перми 4 мм. Высота снежного покрова на метеостанции Пермь наконец превысила 30 см, а в Губахе достигла 70 см», — говорится в сообщении ГИС-центра ПГНИУ.

По данным метеорологов, с 3 января в тёплом секторе циклона отмечается достаточно сильная для января оттепель до +2.5 градуса (в Осе). В Перми было +1.6.

«Это чуть ниже суточного рекорда тепла, но в январе такая высокая температура воздуха наблюдается впервые с 2007 года», — рассказали синоптики.

Они прогнозируют похолодания на севере края до — 10 градусов, в центральных районах — мокрый снег, а на востоке возможен сильный снег и похолодание к вечеру до -5...-7.

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